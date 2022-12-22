Вашингтон, 22 декабря, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления мира на Украине и напомнил о десяти пунктах «формулы мира». Эти вопросы он обсуждал с президентом США Джо Байденом в ходе встречи в Вашингтоне и обнародовал в американском Конгрессе 21 декабря.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остаётся твердым, двухпалатным и двухпартийным», — сказал украинский лидер.

Он предложил обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине на саммите с участием США и рассказал, что обговорил способы восстановления мира с президентом США Джо Байденом.

«Наша «формула мира», 10 пунктов, которые должны быть воплощены для нашей совместной безопасности, гарантированной на десятилетия вперёд», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности поддержать мирные переговоры Украины с Россией заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с киевским лидером Владимиром Зеленским. Он также отметил, что президент Украины открыт к диалогу о мире. В этот момент стоящий рядом с американским лидером Владимир Зеленский улыбнулся и кивнул.