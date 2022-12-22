По инициативе Зеленского будет проведён саммит о мире при участии США
В США Зеленский инициировал проведение саммита по мирному урегулированию конфликта на Украине
Вашингтон, 22 декабря, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления мира на Украине и напомнил о десяти пунктах «формулы мира». Эти вопросы он обсуждал с президентом США Джо Байденом в ходе встречи в Вашингтоне и обнародовал в американском Конгрессе 21 декабря.
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Он предложил обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине на саммите с участием США и рассказал, что обговорил способы восстановления мира с президентом США Джо Байденом.
Как сообщало ИА REGNUM, о готовности поддержать мирные переговоры Украины с Россией заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с киевским лидером Владимиром Зеленским. Он также отметил, что президент Украины открыт к диалогу о мире. В этот момент стоящий рядом с американским лидером Владимир Зеленский улыбнулся и кивнул.