Кемерово, 22 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области завершил конкурсное производство ООО «Угольная компания «Заречная», совладельцем которого является ОАО «Шахта «Заречная». За полгода до этого был обанкрочен и ликвидирован основной владелец угольной компании — московская компания, ранее связанная с известным угольным трейдером Виктором Нусенкисом, передаёт ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Каменный уголь

В карточке банкротного дела угольной компании «Заречная», связанной с другим банкротом — шахтой «Заречная», где три года назад бастовали шахтёры, 21 декабря 2022 года появилась запись судьи Дорофеевой — «завершение конкурсного производства». За два дня до этого конкурсный управляющий ООО подал ходатайство о завершении конкурсного производства.

Напомним, угольная компания, прописанная в Полысаево и образованная в 1999 году, была признана банкротом в ноябре 2017 года. На момент перехода от наблюдения к конкурсному производству долги компании превышали 33,886 млрд рублей.

На сегодня в ЕГРЮЛ её собственниками числятся ООО «Интерконсалтинг» (ликвидировано в июне 2022 года) и ОАО «Шахта «Заречная». Компания «Интерконсалтинг», судя по данным реестра, принадлежит Павлу Косинову, Александру Будникову, Егору Кудашову и Виктору Нусенкису, но относительно последнего есть отметка о недостоверности сведений по заявлению самого лица.

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По данным базы «Контур. Фокус», компанией «Заречная» за 2021 год получен чистый убыток в размере 1,4 млрд рублей, а собственный капитал имел отрицательное значение — 29 млрд рублей.