Вашингтон, 22 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США 21 декабря, сказал, что Украина не просила Штаты участвовать в войне с Россией, но считает, что ВСУ смогли бы справиться с управлением американской техникой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Я считаю, что у нас в союзе с США не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — намекнул Зеленский на возможные поставки американских танков и самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, главная цель переговоров Зеленского в Вашингтоне — это укрепление Украины в следующем году для достижения победы в войне за независимость.