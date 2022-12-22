Вашингтон, 22 декабря, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию провокатором преступной войны и призвал помочь Киеву добиться правосудия. Об этом он заявил в своей речи, обращённой к представителям Конгресса США.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Вы способны ужесточить санкции… В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это», — обратился к американским конгрессменам Зеленский.

Санкционное давление в отношении Российской Федерации должно быть усилено, уверен он.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в Конгрессе США, президент Украины Зеленский также заверил представителей законодательного органа в победе Киева над Москвой и подарил флаг Украины, привезённый из Артёмовска.