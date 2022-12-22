Вашингтон, 22 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Министерство обороны США будет поддерживать Украину необходимым ей вооружением, не обращая внимания на предупреждения России. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно и когда нужно, невзирая на риторику», — отметил он.

Таким образом в минобороны США прокомментировали намерение передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в контексте заявлений Москвы о том, что такие действия Вашингтона создают условия для эскалации конфликта на Украине.

Представитель Пентагона оценил заявления России как угрожающие, подчеркнув, что в США уже привыкли к подобным комментариям со стороны РФ. Он также обратил внимание, что вооружение передаётся Украине для обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского заверил, что Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе и противовоздушную оборону.