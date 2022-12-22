США ужесточили санкции в отношении ЧВК «Вагнер»
Вашингтон, 22 декабря, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Министерство торговли США, как и заявляло ранее, ужесточило санкции экспортного контроля в отношении частной военной компании «Вагнер». Документ с перечнем уже опубликован.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЧВК Вагнер
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Американцами «Вагнер» признан «конечным военным пользователем», поэтому ЧВК лишили поставок ряда товаров. Отмечается, что таким образом минторг США накладывает «дополнительные жесткие ограничения» на возможности компании закупать снаряжение в интересах СВО на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что в течение суток примут меры, ограничивающие доступ ЧВК «Вагнер» к различной военной технике.