Вашингтон, 22 декабря, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Главная цель переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне — это укрепление Украины в следующем году для достижения победы в войне за независимость. Об этом он по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Зеленский поблагодарил Байдена «за поддержку и понимание Украины» и отметил личные усилия президента США, а также его «чрезвычайно целенаправленные мудрые шаги». Также глава киевского режима подчеркнул, что за 300 дней спецоперации отношения Украины и Америки вышли на новый уровень союзничества.

Как сообщало ИА REGNUM, новое меткое прозвище дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому старший сын экс-президента США Дональд Джон Трамп. Он назвал его «неблагодарной королевой иностранной помощи».