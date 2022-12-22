Рим, 22 декабря, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Комната для важных встреч и демонстрации достижений России в сфере сельского хозяйства открыта в Риме, в здании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Помещение в том числе будут использовать для встреч на высшем уровне и других мероприятий, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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К открытию «Российский зал» готовили три года. Он находится на восьмом этаже штаб-квартиры ФАО ООН.

«Восьмой этаж — самый представительский в организации, тут проходят наиболее важные протокольные встречи, а также встречи на высшем уровне. Данная комната — это, с одной стороны, демонстрация достижений России как крупнейшей сельскохозяйственной державы, а с другой — образец государственно-частного партнерства», — отметил постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев.

Васильев также подчеркнул, что появление такого помещения говорит об усилении сотрудничества между Россией и ФАО.

Говоря о достижениях сельского хозяйства РФ, представитель страны при ФАО подчеркнул, что объёмы экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 2022 год приблизились к объёму в 40 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость об оборудовании «Российского зала» в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) была достигнута на встрече генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева и генерального директора ФАО ООН Цюй Дунъюя. На эти цели российская компания выделила 300 тысяч долларов.