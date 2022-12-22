* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мариуполь, ДНР, 22 декабря, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Несколько мирных жителей Мариуполя были жестоко расстреляны представителями батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О расправах стало известно из материалов Международного общественного трибунала по Украине, сообщили РИА Новости.

Carl Ridderstråle Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Медиапроект, созданный трибуналом, получил название «Мариуполь — территория преступлений». По данным из материалов, расстреляны были мирные жители, которые прятались в школе №42 Мариуполя, расправу осуществлял член группы разведки специального назначения Иван Бочкарёв (позывной Ведьмак).

Причиной убийств становились подозрения националистов в том, что местные жители интересуются размещённой на территории школы военной техникой. В том числе был убит тремя выстрелами в упор мужчина, которого заподозрили в том, что он снимал вооружение на камеру телефона. Ещё три человека погибли по аналогичным причинам в результате выстрелов Ивана Бочкарёва.

«Очевидно, что перед азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских», — говорится в материалах трибунала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке за военные преступления будут осуждены около 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего с начала сентября 2022 года, по данным СК РФ, в различные российские СИЗО доставили 402 боевика националистической группировки.