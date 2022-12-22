Вашингтон, 22 декабря, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Интересы США могут в какой-то момент пойти вразрез с планами украинских властей, и тогда киевский режим лишится поддержки. Такое мнение высказал обозреватель американского издания Hill Харлан Ульман.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не с афганским правительством», — отметил он.

По мнению журналиста, помощь Украине со стороны США оказывается таким образом, чтобы страна могла оборонятся и выживать, но не имела ресурсов для «выдворения России со всех или большей части контролируемых ею территорий в Крыму и Донбассе». При этом Харлан Ульман усомнился в том, что сплочённость США и НАТО в вопросе поддержки Киева продлится долго.

В статье также говорится, что в конфликте фактически участвуют две России — большая и маленькая, и длительное противостояние не оставит шансов Украине взять верх над сильной Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь, которую оказывают Украине западные страны, даёт стране возможность продолжать участие в конфликте с Россией, но не победить, ранее отмечал телеканал Sky News. По мнению издания, для завершения конфликта в пользу Украины поставки ей вооружений должны быть резко увеличены.