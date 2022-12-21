Вашингтон, 22 декабря, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский не готов идти на компромиссы ради заключения мира с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Вашингтон.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

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Согласие с позицией Зеленского выразил президент США Джо Байден, пояснив, что «мы разделяем одно и то же видение» и «хотим, чтобы эта война закончилась».

«Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня как президента никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — отметил украинский лидер, упомянув о необходимости возмещения ущерба стране.

Джо Байден подчеркнул, что результатом урегулирования конфликта он также видит «свободную независимую процветающую Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США на встрече с Зеленским также заявил о том, что не хочет эскалации конфликта между Россией и Украиной, но при этом готов поставлять Киеву всё, что попросят.