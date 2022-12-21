Донецк, 22 декабря, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв (партия «Родина») рассказал в своём телеграм-канале о подробностях обстрела ВСУ гостиницы в Донецке.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка

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Алексей Журавлёв, позывной Скаут, сообщил, что врачи работают в здании. Осколочное ранение в грудь получил его помощник, всё лицо посечено, но до последнего он выносил вместе с депутатом из гостиницы раненых.

«Подонки выслеживали специально кого-то из нас и нанесли удар по гостинице, которая ни разу до этого не подвергалась обстрелам. Буквально за 10 минут до взрыва приехал премьер-министр ДНР, и не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ.

Бандеровские сволочи могут быть уверены, что не останутся безнаказанными — каждого, кто имеет отношение к этому, найдём и уничтожим в самое ближайшее время. Бандеровским ублюдкам за всё придётся ответить. Без пощады», — написал Журавлёв.

Уточняется, что один человек погиб — гостиницу обстреляли по наводке, было три точных попадания. Также в числе получивших ранения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Как сообщало ИА REGNUM, выясняются подробности обстрела киевскими боевиками Донецка — в числе пострадавших председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.