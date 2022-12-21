Одесса, Украина, 22 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Одесской и Харьковской областях Украины, а также на территории Донецкой Народной Республики, которую контролируют ВСУ. Об этом сообщили 22 декабря на официальном ресурсе по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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В регионах Украины сирены выключили примерно через полчаса, уточняют местные паблики. Предположительно, в Одессе ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР обстреляли гостиницу и ресторан. Были ранены находившийся там экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и его сопровождающие.