В Харьковской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины и на подконтрольной Киеву части ДНР
Одесса, Украина, 22 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Одесской и Харьковской областях Украины, а также на территории Донецкой Народной Республики, которую контролируют ВСУ. Об этом сообщили 22 декабря на официальном ресурсе по оповещению населения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
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В регионах Украины сирены выключили примерно через полчаса, уточняют местные паблики. Предположительно, в Одессе ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР обстреляли гостиницу и ресторан. Были ранены находившийся там экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и его сопровождающие.