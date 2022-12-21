Вашингтон, 22 декабря, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Новую должность может получить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Возможно, он возглавит Международный валютный фонд, сообщил телеканал ТV2.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Читайте также: КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ

Предполагается, что место руководителя Североатлантического альянса Столтенберг покинет после того, как закончится срок его полномочий, а именно в октябре 2023 года.

«США хотят видеть Столтенберга главой Международного валютного фонда», — говорится в материале телеканала.

Информация о планах в отношении генсека НАТО опубликована со ссылкой на осведомлённый источник. Ранее Столтенбергу прочили должность председателя Центрального банка Норвегии, но назначение не состоялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму России законопроект, которым предлагается денонсировать протокол о вступлении России в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития.