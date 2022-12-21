Москва, 22 декабря, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад преследует цель заблокировать дружественные отношения между Россией и Сербией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Это глобальная задача коллективного Запада, в первую очередь США, всего того натоцентричного мира, который там сформирован, — полностью заблокировать Белграду нормальные, дружеские, взаимовыгодные отношения с нашей страной», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дипломат напомнила, что руководство Сербии регулярно рассказывает миру, что с ними делают их западные «как бы партнёры, для того чтобы они изменили курс», направленный на развитие отношений с Россией.

«Это началось не в 21-м веке и даже не в конце 20-го», — резюмировала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад планомерно вбрасывает версии «русского следа» в конфликте в Косове и Метохии, чтобы прикрыть свою однобокую позицию по происходящему.