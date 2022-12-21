Вашингтон, 22 декабря, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Новое меткое прозвище дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому старший сын экс-президента США Дональд Джон Трамп. Он назвал его «неблагодарной королевой иностранной помощи» в своём аккаунте в Twitter, комментируя визит Зеленского в Вашингтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Обидное выражение стало реакцией Трампа-младшего на слова обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка, который предположил, что украинский лидер сочтёт объёмы помощи от США недостаточными вне зависимости от того, какая поддержка будет выделена Украине.

«Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи», — отметил Дональд Джон Трамп.

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс называла Зеленского королевой пособий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины прилетел в Вашингтон 21 декабря. Он встретился с президентом США Джо Байденом, лидеры обсуждали способы давления на Россию и объёмы поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов Америки.