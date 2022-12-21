Сан-Паулу, Бразилия, 22 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Здоровье бразильского футболиста Пеле ухудшилось. Об этом сообщили в клинике Сан-Паулу, где находится 82-летний пациент.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

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«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции известного футболиста наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — пояснили врачи в клинике.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный бразильский футболист Пеле проходит лечение антибиотиками и вернётся домой после того, как ему станет лучше. Об этом сообщили дочери Пеле Флавия и Келли Насименто.