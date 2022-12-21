Донецк, 22 декабря, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Осколок снаряда попал в спину экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По его словам, ранение не угрожает жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«Ранен в спину. Жить буду. Осколок в сантиметре от позвоночника», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса отметил, что ВСУ обстреляли гостиницу Донецка, в которой находились он и его сопровождающие. Кроме того, ранены сотрудники отеля. Предполагается, что атака на здание была целенаправленной, так как ранее эта гостиница никогда не попадала под обстрелы. По предварительным данным, снаряд был выпущен из артиллерийской установки Caesar, сделанной во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации пабликов в соцсетях, снаряд попал в ресторан, где Рогозин отмечал свой день рождения.