Донецк, 22 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Выясняются подробности обстрела киевскими боевиками Донецка — в числе пострадавших председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Dnr-sckk.ru Дом в Донецке после обстрела

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По информации пресс-секретаря Хоценко, он получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы жизни нет. 21 декабря в ресторане гостиницы отмечал свой день рождения Дмитрий Рогозин (позывной Сармат).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле ВСУ Донецка 21 декабря.