Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о том, что не хочет эскалации конфликта между Россией и Украиной, но при этом готов поставлять Киеву всё, что попросят. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Мы дадим Украине всё, что ей нужно, чтобы спасти себя на поле боя и чтобы преуспеть там. Мы будем стоять на стороне Украины до тех пор, пока она существует», — отметил Джо Байден.

Вопрос о том, будут ли США обеспечивать Киев тем, что там попросят, был адресован Зеленскому, но Байден ответил за него, вызвав смех представителей СМИ.

При этом президент США подчеркнул, что всё, что передаётся Украине, имеет цель обеспечить защиту страны, и не создаёт условия для нападения на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз и Соединённые Штаты Америки не были так сплочённы, как сейчас, со времён второй мировой войны, также заявил Джо Байден на пресс-конференции. Мероприятие было посвящено визиту в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского.