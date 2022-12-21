Донецк, 22 декабря, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле ВСУ Донецка 21 декабря. Об этом СМИ сообщил его помощник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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Рогозина госпитализировали. Он получил ранение в спину. По предварительной информации, угрозы его жизни нет.

Ранее телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 22 декабря обстрелян ресторан Донецка «Шеш-Беш». Ракеты попали в него в тот момент, когда там находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сам Рогозин сообщил СМИ, что ресторан находится под гостиницей. Атаке ВСУ это здание подверглось впервые.