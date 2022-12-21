Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вашингтоне 21 декабря заявил о «возмещении всех убытков Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Для меня как для президента справедливый мир — это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков», — сказал глава киевского режима.

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон и Киев разделяют «одно и то же видение» ситуации на Украине и перспектив её урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции в Белом доме 21 декабря президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено о продолжении поддержки Америкой Киева и новых поставках оружия.