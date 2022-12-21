Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:22 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Белом доме 21 декабря президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено о продолжении поддержки Америкой Киева и новых поставках оружия.

Gage Skidmore Джо Байден

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Джо Байден заявил, что Украина получит от США ЗРК Patriot, а на обучение боевиков ВСУ «потребуется время».

Также американский президент сказал, что в общем союзники поставили Украине 2 тыс. танков и единиц бронетехники, 800 артиллерийских систем и 2 млн снарядов.

По словам Байдена, Россия использует «зиму как оружие», «она морозит людей до смерти».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден по итогам встречи с Владимиром Зелинским оценил действия киевского режима.