Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским оценил действия киевского режима. Своё мнение он выразил в ходе совместной пресс-конференции 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Читайте также: Зеленский рассказал Байдену, почему решился приехать в Вашингтон

«Украина выиграла борьбу за Киев, выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков — Украина превзошла ожидания России», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом 21 декабря признался, почему впервые с начала спецоперации покинул территорию страны.