Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Помощь, которую оказывают Украине западные страны, даёт стране возможность продолжать участие в конфликте с Россией, но не победить. Такое мнение высказано в материале телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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Предоставляемые киевскому режиму объёмы поддержки не позволяют нанести поражение РФ, отмечено в СМИ. Для завершения конфликта в пользу Украины поставки ей вооружений должны быть резко увеличены, считают журналисты телеканала.

А пока Россия обладает преимуществом и делает шаги для укрепления своих позиций, в частности, об этом свидетельствует назначение главнокомандующим российской армии Сергея Суровкина.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовят Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов, предлагающий новые возможности для поражения беспилотников и усиления противовоздушной обороны.