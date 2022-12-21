Донецк, 22 декабря, 2022, 01:14 — ИА Регнум. В ночь на 22 декабря обстрелян ресторан Донецка «Шеш-Беш». Ракеты попали в него в тот момент, когда экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал там свой день рождения, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

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Удар по ресторану был нанесён из американских гаубиц калибра 155 мм. По предварительной информации, сам Дмитрий Рогозин не пострадал, но погиб его охранник. Кроме того, сообщается о ранении председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших при обстрелах Донецка ВСУ 21 декабря увеличилось до семи. Также сообщалось о погибших.