Путин: Россия и Белоруссия усовершенствуют дистанционное зондирование Земли
Москва, 22 декабря, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Наработки Белоруссии по дистанционному зондированию Земли пригодятся для совершенствования работы в этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 декабря на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
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Российский лидер назвал космическую деятельность интересным направлением работы и отметил достижения РФ в этой сфере.
Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией по вопросам освоения космоса.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Мезенцев на встрече 21 декабря также обсуждали вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии и помощь детям Донбасса.