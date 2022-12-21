Москва, 22 декабря, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Наработки Белоруссии по дистанционному зондированию Земли пригодятся для совершенствования работы в этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 декабря на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер назвал космическую деятельность интересным направлением работы и отметил достижения РФ в этой сфере.

«У нас в принципе в продвинутом состоянии это находится, но нужно совершенствовать наши системы, конечно. С Белоруссией есть хорошие перспективные направления, у коллег есть наработки хорошие», — сказал Владимир Путин.

Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией по вопросам освоения космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Мезенцев на встрече 21 декабря также обсуждали вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии и помощь детям Донбасса.