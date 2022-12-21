Москва, 22 декабря, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Лефортовский районный суд Москвы 21 декабря в доход государства обратил имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 млн рублей, а также более 50 млн рублей денежных средств. Об этом сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

mmarchin Миллионы долларов

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В суде установлено, что фигурант с родственниками и близкими за время своей работы полицейским приобрели более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. В банковских ячейках хранились крупные суммы денег.

Никто не смог пояснить в суде, откуда взялись средства на покупку имущества и накопления.

В связи с этим Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении объектов и денежных средств в доход государства.

Суд удовлетворил иск в полном объёме. Таким образом, в доход РФ передан дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе в других странах, а также более 48 млн рублей и более 23,8 тыс. евро и 60 тыс. долларов США.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, представители прокуратуры запросили приговорить экс-прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова, обвиняемого в коррупции, к 20 годам лишения свободы.