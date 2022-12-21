Краснодар, 22 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в акватории Таманского залива вечером 21 декабря произошёл разлив мазута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Penza350.ru Мазут

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Сообщение о ЧП поступило в 20:40 по местному времени. Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Темрюкском районе.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выставлены боновые заграждения. По предварительной информации, произошла утечка 3 тонн мазута.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетическая компания TC Energy остановила подачу нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, по которому топливо поставляют в Канаду и США, из-за утечки.