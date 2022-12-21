Донецк, 22 декабря, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстрелах Донецка ВСУ 21 декабря увеличилось до семи.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

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По сообщению представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, количество получивших ранения и погибших при артобстреле киевскими боевиками достигло семи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты ВСУ прилетели в Ленинский район Донецка. Погибли люди, есть раненые, написал в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.