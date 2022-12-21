Соледар, ДНР, 22 декабря, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Под Соледаром киевских боевиков вытесняют с их позиций, они вынуждены отступать каждый день. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

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«Наши подразделения очень хорошую работу ведут именно в городе Соледаре. Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки», — отметил он.

Ранее Алаудинов рассказывал, что киевские боевики выдохлись и отказываются атаковать российские войска под Соледаром. Военнослужащие РФ, наоборот, освобождают от националистов новые территории, этот процесс идёт в хорошем темпе, также отмечал командир чеченского спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие планомерно отодвигают линию фронта, несмотря на то, что вынуждены противостоять и украинским националистам, и войскам НАТО, заявил 21 декабря в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.