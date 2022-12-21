Будапешт, 22 декабря, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Венгрия обеспокоена дискриминацией нацменьшинств в украинских школах — прогресса в украинском законе о меньшинствах в вопросе образования и обучения нет. По мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, более 100 школ постоянно дискриминируют. Об этом чиновник заявил журналистам 21 декабря.

Официальное интернет-представительство президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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«До 2015 года на Украине была система, которая создавала порядок и прекрасно удовлетворяла все живущие там меньшинства, в том числе венгерское. Был мир. Никому вреда не причиняли. В 2015 году взяли и забрали у них права. Более 100 школ постоянно дискриминируют», — сказал Орбан.

Премьер-министр добавил, что Венгрия не станет заключать с Украиной какие-либо существенные двусторонние договоры, пока вопрос нацменьшинств не будет решен.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия неизменно выступает против антироссийских санкций, заявил 21 декабря Виктор Орбан.