Грозный, 21 декабря, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Российские военнослужащие планомерно отодвигают линию фронта, несмотря на то, что вынуждены противостоять и украинским националистам, и войскам НАТО. Об этом заявил 21 декабря в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Что касается темы СВО в Донбассе, то здесь наблюдается положительная динамика. Бойцы из Чеченской Республики демонстрируют блестящие успехи во всех ответственных направлениях. Предпринятые нами меры, направленные на совершенствование тылового обеспечения войск, а также стратегические решения дали о себе знать», — написал он.

Чеченский лидер также отметил, что бойцы стали действовать более эффективно и результативно благодаря новым методам боя и тактическим манёврам, и выразил радость по этому поводу. Совершенствуется тыловое обеспечение военнослужащих России, задействованных в спецоперации на территории Донбасса, и эта помощь даёт результаты, подчеркнул Кадыров.

Он заявил, что российские военнослужащие «на данном этапе спецоперации противостоят не только украинским националистам, но и войскам НАТО». Тем не менее, линию фронта российские войска планомерно отодвигают, «освобождая от многолетней оккупации территории Донбасса».

«Я выражаю искреннюю благодарность каждому, кто прямо или косвенно способствовал достижению таких успехов», — написал Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что не сомневается: все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.