Кадыров рассказал о положительной динамике спецоперации в Донбассе
Кадыров: Россия противостоит не только киевским националистам, но и бойцам НАТО
Грозный, 21 декабря, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Российские военнослужащие планомерно отодвигают линию фронта, несмотря на то, что вынуждены противостоять и украинским националистам, и войскам НАТО. Об этом заявил 21 декабря в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Чеченский лидер также отметил, что бойцы стали действовать более эффективно и результативно благодаря новым методам боя и тактическим манёврам, и выразил радость по этому поводу. Совершенствуется тыловое обеспечение военнослужащих России, задействованных в спецоперации на территории Донбасса, и эта помощь даёт результаты, подчеркнул Кадыров.
Он заявил, что российские военнослужащие «на данном этапе спецоперации противостоят не только украинским националистам, но и войскам НАТО». Тем не менее, линию фронта российские войска планомерно отодвигают, «освобождая от многолетней оккупации территории Донбасса».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что не сомневается: все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.