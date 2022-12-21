Вашингтон, 21 декабря, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом 21 декабря признался, почему впервые с начала спецоперации покинул территорию страны.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

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Глава киевского режима сослался на «контролируемую ситуацию».

«Я хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает. Но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. Сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего вашей поддержке», — обратился Зеленский к Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.