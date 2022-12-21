Берлин, 21 декабря, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Киевских боевиков будут обучать в Германии как обращаться с американскими комплексами противовоздушной обороны Patriot.

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По сообщению международного телеканала «Аль-Джазира», обучение укронацистов управлению будет проходить на территории Германии, а также ещё одной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, поставка киевскому режиму американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot станет очередным провокационным шагом США, который грозит непредсказуемыми последствиями, говорится в комментарии в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.