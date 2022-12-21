София, 21 декабря, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Посол Болгарии в США Георгий Панайотов на своей странице в соцсети рассказал, что авиакомпания Lufthansa (Германия) отказалась предоставить сопровождающего его 12-летнему сыну, который летел в республику на Рождество. Авиаперевозчик отказ объяснил тем, что Болгария — часть России.

sapviktor Флаг Болгарии

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Ребёнок летел через Франкфурт-на-Майне в Софию.

Панайотов подал заявку на сопровождающего, который должен был встретить его сына во Франкфурте и посадить на самолёт.

«Услуга платная, и компания её подтвердила, но в день полёта услуга помощи 12-летнему ребёнку была отменена. В центральном офисе авиакомпании объявили причину: «Болгария — часть Российской Федерации», — написал дипломат.

Позже выяснилось, что члены экипажа всё же помогли подростку сесть в самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский авиалайнер был остановлен на взлётной полосе в петербургском аэропорту «Пулково» из-за происшествия с одним из пассажиров.