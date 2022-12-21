Донецк, 21 декабря, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Ракеты ВСУ прилетели в Ленинский район Донецка. Погибли люди, есть раненые, написал в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Andrew Butko Донецк после обстрела со стороны ВСУ

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«Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются», — отметил глава города.

Он пояснил, что эти сведения основаны на информации от очевидцев обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ 21 декабря подвергли обстрелу три района Донецка — Ворошиловский, Киевский и Калининский. По предварительным данным, было выпущено 12 ракет из РСЗО.