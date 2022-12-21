Вашингтон, 21 декабря, 2022, 21:42 — ИА Регнум. На авиабазе недалеко от Вашингтона совершил посадку самолёт, на борту которого находится Владимир Зеленский, сообщают Associated Press и Reuters.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Это первый зарубежный визит Зеленского с момента начала специальной военной операции России.

Запланирована встреча Зеленского с президентом Джо Байденом, а также его выступление перед Конгрессом. Затем Зеленский намерен провести ряд переговоров по укреплению ВСУ.

По информации телеканала CBS, после визита в США Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи Байден намерен объявить Зеленскому о дополнительной помощи Киеву.

По данным Минобороны России, объём военной помощи западных стран Киеву уже составляет около 97 млрд долларов.

Читайте также: США выделили ещё миллиард долларов на оружие для ВСУ