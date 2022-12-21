Будапешт, 21 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Венгрия неизменно выступает против антироссийских санкций, заявил 21 декабря премьер-министр страны Виктор Орбан.

Kremlin.ru Виктор Орбан

При этом к использованию права вето Будапешт не прибегает, чтобы «не мешать остальным» 26 странам ЕС утверждать решения, которые кажутся им правильными, отметил он.

Как сообщалось ранее, власти Венгрии (как и ряда других стран ЕС) добились введения исключений для своей страны в отношении антироссийских санкций в сфере энергетики.

Осенью 2022 года власти Венгрии начали проводить «общенациональные консультации», у жителей спрашивают, как они относятся к санкциям. Итоги планируется подвести в начале 2023 года.