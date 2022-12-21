Луганск, 21 декабря, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике выдали первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца, сообщил 21 декабря заместитель министра внутренних дел — начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

В МВД ЛНР напоминают, что жителям необходимо до 1 января 2026 года заменить ранее выданные документы на российские. До указанной даты регистрация транспортных средств будет осуществляться без взимания госпошлины. Кроме того, до 1 января 2024 года не потребуется предъявлять полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел России закрепило коды для госномеров автомобилей в регионах, вернувшихся в состав России.

Номера80,81,84 и 85 закреплены соответственно за Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Херсонской и Запорожской областями.