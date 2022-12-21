Донецк, 21 декабря, 2022, 20:55 — ИА Регнум. ВСУ вечером 21 декабря подвергли обстрелу три района Донецка, сообщил журналистам мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Речь идет о Ворошиловском, Киевском и Калининском районах города. По предварительным данным, было выпущено 12 ракет из РСЗО.

Несколько ракет перехватить не удалось, добавил Кулемзин.

20 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что за первые 16 дней декабря из-за падения ракет ВСУ погиб 21 житель Донецка.