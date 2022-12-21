Симферополь, 21 декабря, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Крыму уровень бронирования отелей и санаториев на новогодние праздники составляет в среднем 60-70%, ряд объектов забронирован на 100%, сообщил 21 декабря министр туризма республики Вадим Волченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это, прежде всего, топовые объекты, которые озаботились заранее межсезонной инфраструктурой — спа-центры, бассейны, дополнительным туристическим сервисом. У этих средств размещения всё хорошо, как и у санаториев, которые предлагают целый комплекс лечения», — сказал он в интервью «Вести. Крым».

По словам министра, в крымских санаториях доступны услуги для гостей с разным уровнем достатка.

«Здесь есть достаточно экономные предложения, включая новогодние праздники, от 2-2,5 тысяч рублей в сутки, до премиального уровня, который отмечен как в России, так и за её пределами», — уточнил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году для поддержки крымских предприятий туриндустрии выделено 1,497 млрд рублей. Направленные федеральным центром субсидии позволят сохранить штатную численность предприятий санаторно-курортной отрасли. Эта мера поддержки действует только в Крыму и в Севастополе.

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