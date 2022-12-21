Вашингтон, 21 декабря, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Верхняя палата Конгресса США утвердила в должности посла в России Линн Трейси. Голосование прошло 21 декабря, следует из эфира телеканал C-SPAN.

azatutyun.am Линн Трейси

Новый посол станет первой женщиной в истории, занявшей эту должность. Дипломат ранее работала в Москве и владеет русским языком. С 2014 по 2017 годы она являлась заместителем главы дипмиссии. С 2019 года была послом США в Армении.

Россия предварительно согласовала назначение Трейси послом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года послом США в России был Джон Салливан. Он завершил миссию в начале сентября 2022 года. Президент США Джо Байден 21 сентября заявил о выдвижении кандидатуры Трейси на пост посла в России.

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