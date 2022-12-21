Москва, 21 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД России, сообщили в министерстве 21 декабря.

Пьер Леви. Посол Франции в России. (сс) Damião Francisco.

Леви был выражен протест в связи с высказываниями главы МИД Франции Катрин Колонны о покушении на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике.

Как сообщалось ранее, комментируя взрыв в «Русском доме» в ЦАР, Колонна заявила, что сделанная местной полицией на месте происшествия фотография, на которой запечатлена записка «от французов» с призывом ко всем русским убираться из Африки, является «ложью и российской пропагандой».

16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с ранениями. На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.