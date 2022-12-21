Саратов, 21 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Саратове установят мемориальную табличку погибшему заслуженному артисту России Сергею Пускепалису. Об этом 21 декабря сообщил председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев.

Volkovteatr.ru Сергей Пускепалис

«Сегодня комиссия по монументально-декоративному оформлению комитета по архитектуре мэрии областного центра одобрила инициативу установить на фасаде дома № 45 по улице Сакко и Ванцетти мемориальную табличку актёру и режиссёру театра и кино, Заслуженному артисту России Сергею Пускепалису», — написал он в своём телеграм-канале.

С предложением увековечить память известного актёра в адрес главы Саратовской облдумы обратилось Окружное казачье общество.

Пускепалис — выпускник Саратовского театрального училища, в течение более чем 10 лет он работал в местном театре юного зрителя.

Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в результате дорожной аварии на 201-м км автодороги М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области.