Вашингтон, 21 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Неожиданный визит Владимира Зеленского в Вашингтон объясняется снижением уровня поддержки Киева в США. Об этом 21 декабря заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Он бы не совершил этой поездки, если поддержка в США не снизилась бы», — написала Псаки в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским представление о «справедливом мире».