Тбилиси, 21 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Правительство Грузии отправило на Украину 25 генераторов в качестве гуманитарной помощи. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Богдан Борман ИА REGNUM Генераторы

По информации пресс-служба, власти Грузии закупили для Украины 25 генераторов высокой мощности, которые могут быть использованы клиниками, больницами, объектами питания и другими объектами критической инфраструктуры Украины.

Уточняется, что общая стоимость генераторов составляет порядка 1,5 млн лари (примерно 564 тысяч долларов).

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