Херсон, 21 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года расчёты в Херсонской области будут осуществляться только в рублях. Об этом 21 декабря сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Ilya Рубли

По его словам, гривна будет выведена из оборота. В связи с этим, юридическим лицам, работающим в Херсонской области, необходимо задокументировать остаток гривен на 31 декабря 2022 года и сдать их в отделение банка в течение первого квартала 2023 года.

Сальдо напомнил, что бивалютная система расчета будет действовать на территории области до 31 декабря текущего года.