Лондон, 21 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В отношении технологической инфраструктуры компании Guardian Media Group, которая владеет газетой The Guardian, была совершена кибератака. Об этом 21 декабря сообщили в компании.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

Отмечается, что инцидент произошёл поздно вечером 20 декабря. Предположительной его целью было вымогательство.

При этом кибератака повлияла на производственные процессы, из-за чего сотрудников попросили работать из дома.

Тем не менее на сайте и в мобильных приложениях The Guardian продолжают выходить публикации. Кроме того, в компании выразила уверенность, что смогут выпустить печатную версию газеты.