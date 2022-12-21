В московской Боткинской больнице произошёл пожар
Москва, 21 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. На территории Боткинской больницы в Москве 21 декабря произошёл пожар, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Елена Молчанова ИА REGNUM
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина.
Возгорание произошло на техническом этаже одного из зданий. Было эвакуировано около ста человек.
Сведений о пострадавших не поступало, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, отметили в МЧС.
Через 40 минут после поступления сообщения о возгорании пожар был локализован, а затем ликвидирован.