Москва, 21 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. На территории Боткинской больницы в Москве 21 декабря произошёл пожар, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Елена Молчанова ИА REGNUM Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина.

Возгорание произошло на техническом этаже одного из зданий. Было эвакуировано около ста человек.

Сведений о пострадавших не поступало, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, отметили в МЧС.

Через 40 минут после поступления сообщения о возгорании пожар был локализован, а затем ликвидирован.